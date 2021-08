Geimpfte Gäste aus Appartement gejagt

Unverständnis und Entsetzen in Strobl

Mit dieser Meinung ist die Gastronomin nicht allein, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein im Strobl am Dienstag zeigt. Egal wen man auf die Causa anspricht, die Reaktion ist stets die selbe: Wut, Unverständnis und ein ungläubiges Kopfschütteln. „Das ist so, als würde ich als Nichtraucher in einem Lokal nicht mehr bedient werden“, sagt etwa Manfred Straberger. Der Salzburger nutzte den Tag für einen Ausflug zum Wolfgangsee. „Ich wollte mir auch das besagte Café ansehen“, lacht er.