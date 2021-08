Schon wieder drei Intensivpatienten in Salzburg

Mittlerweile schlagen sich die gestiegenen Zahlen auch in den Krankenhäusern nieder. Elf Patienten wurden am Dienstag stationär behandelt, drei davon auf der Intensivstation. Acht Patienten befinden sich aktuell im Landeskrankenhaus, drei werden in Schwarzach behandelt. Zuletzt gab es Anfang Juni in Salzburg drei Intensivpatienten.