Neue Kernöl-Power für die Schwarzen

Sportlich läuft es rund, aber auch wirtschaftlich ist Sturm gut aufgestellt. Trotz Corona-Tristesse ist der Klub schuldenfrei, konnte zudem einen neuen Sponsor aus der Region an Land ziehen. Die alten Partner bleiben durch die Bank an Bord. Präsident Christian Jauk: „Gerade in der Pandemie ist diese Treue am Prüfstand gestanden, danke dafür!“