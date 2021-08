Trauer um großen Tierfreund: Sigi Prinz verstorben

Landespolitik betroffen

Auch Landestierschutzreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang zeigte sich zutiefst erschüttert: „Das Naturschutzzentrum Weitental war das Lebenswerk von Siegfried Prinz. Ohne sein unermüdliches Engagement und seinen enormen Einsatz hätte es diese wichtige Tierschutzeinrichtung in Bruck an der Mur in dieser Form nicht gegeben. Sigi Prinz war stets die treibende Kraft hinter dieser wunderbaren Institution. Meine Gedanken sind in diesen traurigen Stunden bei der Familie und den Freunden von Sigi Prinz, denen ich auf diesem Wege mein tiefstes Beileid ausspreche“, so Lang.