Santorins Esel werden für den Tourismus gequält

Der allgemeine Gesundheitszustand der Esel ist erbärmlich. Die schlechte Ausrüstung hinterlässt an ihren Körpern oft Druckstellen, unversorgte Verletzungen und Wunden. Die so wichtige Hufpflege erfolgt in der Regel nicht, was sich in schmerzhaften Fehlstellungen niederschlägt. „Oft interpretieren die Halter und die Touristen eine Lahmheit mit der für Esel als typisch gesehenen störrischen Art. In Wahrheit haben die Tiere einfach Schmerzen“, kommentiert Weissenböck.