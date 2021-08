Aufregendes Programm für 65 Sportfans in Pfunds

Auch in der letzten Woche gab es im Sportcamp der beiden Fußball-Legenden fünf Tage lang Spaß und Spiel für dutzende fußball- und sportbegeisterte Kids. Das Camp machte Halt in Pfunds im Oberen Gericht. 65 Kinder waren dabei – einige sogar aus dem benachbarten Italien. „Einige Kinder und auch ein Trainer kommen aus Reschen am See“, verrät Camp-Leiter und Ex-Profi Andi Schiener.