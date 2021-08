Neue Kräfte per Charter-Flug für Nordmazedonien

Flughafen Schwechat ist maßgeblich an Hilfsaktion beteiligt

Der Flughafen Schwechat ist übrigens maßgeblich an der Vorbereitung und Abwicklung der gesamten Hilfsaktion beteiligt. Vor dem Abflug bereiteten sich die Waldbrandspezialisten nämlich direkt auf dem Flughafengelände für den Einsatz vor, außerdem stellte die örtliche Flughafenfeuerwehr in Windeseile bequeme Feldbetten zur Verfügung. „Der Zusammenhalt und die Unterstützung sind wirklich großartig. Der Einsatz wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen, aber wir helfen weiter“, so Fahrafellner auf dem Weg zum Boarding.