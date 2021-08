Jancker feierte Heim-Debüt mit „Sechsertragerl“

Beeindruckend! Der steirische Landesligist DSV Leoben rauschte in der zweiten Runde vor mehr als 1000 Besuchern zu einem 6:0-Kantersieg gegen Ilz. Es war das perfekte Heim-Debüt für Trainer Carsten Jancker - der ehemalige Bayern-Star steht ja seit dieser Saison an der Seitenlinie der Donawitzer. Am Sonntag gibt es im Stadion unter den Hochöfen ein Star-Aufgebot zu bestaunen: Giovane Elber, Patrick Jezek oder auch Walter Schachner geigen auf.