Der „Sprudel“ für den Traktor kommt vom Feld

Und man merkt dem reschen Oststeirer an, dass er nicht „nur“ mit Herzblut tut, was er tut - sondern dass ihn auch der Ehrgeiz gepackt hat. Nämlich in Sachen Klimaschutz alles zu optimieren, was möglich ist; dafür durchleuchtet er sämtliche Ecken seines schönen Betriebes in St. Margarethen an der Raab.