Aufdringlicher Spendensammler sorgt für Ärger

Ohne zu läuten, marschierte der Mitarbeiter des Roten Kreuzes am Mittwoch durch das Gartentor, klopfte vehement an die Eingangstür und präsentierte einer betagten Pensionistin die neue Order des Roten Kreuzes. Mit wenigen formalen Schritten müsse die Dame ihre Spenden an die Hilfsorganisation nicht mehr per Zahlschein, sondern per Dauerauftrag vom Konto erledigen. Die Pensionistin fühlte sich aufgrund der dreisten Vorgehensweise aber höchst unwohl: „Ich bin eigentlich eine treue Unterstützerin des Roten Kreuzes, aber diese Herangehensweise war sehr befremdlich. Ich antwortete dem jungen Mann, dass mein Sohn die Finanzen verwaltet und er erst später nach Hause kommen würde. Der Sanitäter bot dann sofort an, in meiner Küche auf ihn zu warten. Ich bat ihn daraufhin zu gehen“, so die resolute Rentnerin im „Krone“-Gespräch.