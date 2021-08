Bezirk Zwettl: Junge Kuh war stärker als Motorrad

Der Motorradfahrer kam zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen am linken Knie, an der linken Hand sowie im Gesicht. Er wurde in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Die ausgerissene Kuh dürfte hingegen lediglich einen kleinen Schreck erlitten haben und wurde von der Besitzerin wieder zurück auf die Weide getrieben.