Die PS-Monster als die großen Gejagten

Rot oder Orange, Ducati oder KTM - die MotoGP-Experten erwarten am hügeligen Red Bull Ring traditionell die PS-Monster, die motorenstärksten Maschinen, am Siegertreppchen! Spielberg ist traditionell Ducati-Land: Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020), Andrea Iannone (2016) und Jorge Lorenzo (2018) gewannen fünf der sechs Rennen - der letzte GP ging aber 2020 an KTM (Oliveira). Auch heuer zählt die „Rote Furie“ aus Bologna zum absoluten Favoritenkreis.