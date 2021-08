Wegen Corona: Niederwölzer Maxlaunmarkt abgesagt

Das Marktgelände hätte eingezäunt werden müssen, um eine 3-G-Kontrolle und die Erfassung der Kontaktdaten der Besucher durchführen zu können. Hinzu kommen finanzielle Risiken. Brunner ist klar, dass diese Entscheidung sowohl die Besucher als auch Schausteller, Standler, Krämer und Gastronomen treffen wird, jedoch steht die Gesundheit an erster Stelle. „Ein bissl Maxlaun geht nicht“, so der Bürgermeister. Aber: „Wir werden alles daransetzen, um im Jahr 2022 wieder einen Niederwölzer Maxlaunmarkt in gewohnter Form veranstalten zu können.“