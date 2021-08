Eine musikalische Liebeserklärung der „Lauser“

Mit ihren letzten Radio Songs landeten die Jungs rund um Andreas Hinker regelmäßig in den Top 10 der Österreichischen Airplay Charts Wertung, was beweist, dass die bodenständigen Herzblutmusiker musikalisch immer den Zeitgeist treffen. Live in der Steiermark erleben kann man die Lauser am Freitag, 20. August, beim Südsteirer-Fest in Kaindorf an der Sulm (Naturpark Grottenhof ) oder bei ihrem Heimspiel „Oktoberfestparty“ am 23 und 24. Oktober in der Sport & Kulturhalle Sinabelkirchen. Alle aktuellen Termine stehen auf der Homepage.