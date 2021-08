Bürokratie gefährdet das Salzburger Notarzt-System

Zwischen Bayern und Österreich arbeiten die Notfalldienste grenzübergreifend zusammen. So kann einem Patienten in Lebensgefahr schneller geholfen werden. Etwa 200-mal im Jahr helfen heimische Notfallteams in Bayern aus, zirka 130-mal ist es umgekehrt. „Seit Jahrzehnten funktioniert das ausgezeichnet, in den vergangenen drei Jahren haben wir die Zusammenarbeit sogar noch verstärkt“, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer.