„Das Tunnel-Projekt im Flachgau ist gescheitert“

Die Tochter von Franz Hutticher entdeckte jüngst im Wald ihres Vaters ein Vogelnest. In der Führungsetage der ÖBB ahnte niemand, welch Ungemach ihnen dieser Fund noch bescheren sollte. Denn: Der Wald liegt mitten in der geplanten Deponie für das Ausbruchmaterial, das beim Bau des 16,5 Kilometer langen Tunnels für die Hochleistungsstrecke zwischen Köstendorf und der Stadt Salzburg anfallen wird. Und in dem Nest brütete der EU-rechtlich streng geschützte Rotmilan.