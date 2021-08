Berni Grubers Herz lacht

Zwar dachte er anfangs immer wieder an seine Karriere zurück, an Fehler, die er gemacht hat. Inzwischen ist er froh, dass alles gut ausging und er schon wieder sporteln kann. Zugleich will Gruber, der als begeisterter Musiker Konzertanfragen bekam und in der Praxis seiner Frau Margret einstieg, seinen Erfahrungsschatz an die nächste Generation weitergeben. Weshalb er beim Landesskiverband als Co-Trainer einstieg und gemeinsam mit Michi Gruber und Alex Seiwald den Hoffnungsträgern von morgen mit Rat und Tat zur Seite steht.