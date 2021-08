Wegen Corona-Zahlen: Aus für Handschlag und Bussi?

Die Lage in den Spitälern stellt zurzeit weder auf den sogenannten Normalstationen noch auf den Intensivstationen ein Systemrisiko dar. Dennoch werden erst die nächsten Wochen das volle Ausmaß der Folgen der freizügigen Urlaubszeit zu Tage fördern. Königsberger-Ludwig warnt: „Derzeit sind unter den positiv Getesteten viele junge Menschen und Reiserückkehrer. Ich appelliere daher an alle nicht geimpften Personen, sich unbedingt bei der Heimkehr testen zu lassen. Der volle Impfschutz wird auch in den nächsten Monaten entscheidend sein, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.“