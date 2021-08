Förderpanne kommt Land teuer

Land will Förderungen nun selbst abwickeln

Die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC), die die Förderung abwickelte, dürfte in Zukunft wohl nicht mehr zum Zug kommen. „Im Bereich der Umweltförderungen wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten“, sagt Schellhorn, der die Schuld für das Förderdebakel bei der KPC sieht. Künftig will das Land selbst die Förderungen abwickeln. Die KPC soll nur noch beauftragt werden, wenn die Fördermittel in Zusammenhang mit einer Bundesförderung gewährt werden.