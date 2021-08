Machbarer Weg zu den Millionen

Nach ihrem 4:1-Sieg in Wolfsberg fieberte die gesamte Sturm-Truppe gestern in Messendorf der Auslosung fürs Europa-League-Play-off (19. und 26. 8.) in Nyon entgegen: Beim Kampf um das Startgeld von 3,6 Millionen geht’s gegen den Sieger aus NS Mura/Zalgiris Vilnius. Das bedeutet einen „Katzensprung“ über die steirische Grenze nach Slowenien oder einen nicht allzu beschwerlichen Flug nach Litauen!