Zweite Corona-Impfung als Kompromiss für Genesene

Seine Liebe zu Kroatien wurde Robert Schmidt Anfang des Sommers zum Verhängnis. Er ist genesen und einmal geimpft – in Österreich also vollimmunisiert. Länder wie Kroatien verlangen aber zwei Impfdosen, um Urlauber einreisen zu lassen (die „Krone“ hat berichtet). „Es ist unumstritten, dass man nach zwei Impfungen einen höheren Schutz hat, als nach einer – auch wenn man genesen ist. Ich sehe also bei den meisten keinen Grund, sich nicht noch einmal impfen zu lassen“, sagt SALK-Arbeitsmedizinerin Gabriele Holfeld-Weitlof.