Jetzt ist es fix: Die „Starnacht“ findet statt!

Live is Life. Das wissen nicht nur die Austro-Rocker der steirischen Kultband Opus, die auf ihrer aktuellen Abschiedstournee nun Station in Rossatz gegenüber von Dürnstein machen, sondern auch Musikfans aller Genres und Altersklassen. Entsprechend groß ist die Freude, dass – natürlich unter strengen behördlichen Auflagen – zahlreiche Events endlich wieder stattfinden können. Eine der größten und beliebtesten Veranstaltungen des Landes ist gewiss die „Starnacht aus der Wachau“. Wie schon beim Schwesterevent am Wörthersee will der Veranstalter IP-Media auch die Donauufer heuer gehörig rocken. „Das sind wir uns, den Künstlern und vor allem den Fans schuldig!“, heißt es.