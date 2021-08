Es wird wieder gequakt: Die Rückkehr der Enten

Pinzgau Celtics nicht mehr dabei

Während die Stadtklubs unterklassig kein zweites Team mehr stellen, legen die BSK Ravens daheim in Bischofshofen ab 29. August in Division 4 los. Schade: Die Pinzgau Celtics, die in Piesendorf beheimatet sind, spielen nicht mehr mit. Obmann Andreas Scheiber weiß: „Unser Kader hat sich verstreut. Viele sind weggezogen, einige Ältere haben aufgehört.“