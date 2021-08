Fehlende Versicherung: E-Scooter-Fahrer gestraft

Auch die Fahrer von E-Scootern haben sich im Straßenverkehr an Regeln zu halten. In Österreich sind die elektrischen Gefährte mit Fahrrädern gleichgesetzt.Wer dagegen verstößt, hat mit Strafen zu rechnen. In Freilassing (DE) werden derzeit häufig Salzburger gestraft, weil sie keine Versicherung haben.

(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)