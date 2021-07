Vom armen Arbeiterbub zum stillen Milliardär

Erste berufliche Stationen waren die Hoechst-Tochter Vianova, dann die Unternehmensberatung McKinsey&Company in München, für die er Mitte der 1980er-Jahre das kriselnde Werk in Andritz in Augenschein nahm. Die Maschinenfabrik, damals im Besitz der Creditanstalt, steckte zu diesem Zeitpunkt tief in den roten Zahlen, 1984 war der 1852 gegründete Betrieb de facto pleite. Der Staat, der den Verlust von 1500 Arbeitsplätzen verhindern wollte, sprang als Sanierer ein und drehte den Geldhahn auf. Nach dem Abbau von 700 Jobs standen die Steirer wieder gut da.