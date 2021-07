Aus Singmäusen werden klangvolle Chorstimmen

Jeden Donnerstag- und Freitagabend (Ferien natürlich ausgenommen) wird in der Dommusik am Kapitelplatz geprobt, eine Singwoche in Fladnitz (heuer bereits zum 21. Mal) an der Teichalm im September bildet die Basis für jedes neue Chorjahr. Interessant: In der steirischen Gemeinde, die knapp 35 Kilometer nördlich von Graz liegt, wurden die Mitglieder der Jugendchöre sogar zu Ehrenbürgern ernannt.