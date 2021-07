Handball-Weltklub THW Kiel gastiert wieder in Graz

Sie sind wohl aktuell die besten Handballer der Welt! Und im August gastieren sie erneut für ein Trainingslager in Graz. Die Truppe von Weltklub THW Kiel wird wieder für eine Woche in der Steiermark die Zelte aufschlagen. Auf die zahlreichen Handball-Fans wartet am 25. August obendrein ein Testspiel-Leckerbissen im Grazer Sportpark.