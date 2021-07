Auf die Nummer eins im bizarren Rofangebirge

Spektakuläre Rofanwände

In der Folge überwindet der versicherte Steig eine (felsige) Steilstufe und führt uns in einen prachtvollen Kessel. Darin türmt sich die ebenmäßige Hochiss auf. Die Strecke leitet durch den Kessel und quert einen felsdurchsetzten Grashang. Man wandert gleichbleibend an der Abzweigung zu einem Klettersteig vorbei und blickt erstmals in die spektakulären Rofanwände.