Windböen wehten Greifvögel aus Bäumen

Bereits Anfang der Woche musste eine Sperber mit gebrochenem Flügel notoperiert werden. Auch um einen in Großgmain flugunfähig aufgefundenen Bussard mit zentralnervalen Störungen kümmern sich die Helfer der Pfotenhilfe. Noch schlimmer waren für viele Vögel die Unwetter samt Hagel im angrenzenden Oberösterreich: Ein Falke aus Waldzell etwa musste noch am späten Montagabend vom Tierschutzhof aufgenommen und erstversorgt werden. Vermutlich vom Gewittersturm wurde eine Schleiereule in einem Garten in Feldkirchen geweht. Der Vogel blieb zwischen zwei Holzkisten stecken. Mittlerweile erholt sich die Eule mit Hilfe der Tierschützer.