Vereinsausflug nach Kitz wurde zur Aufstiegsparty

„Wir werden heute natürlich mit Alexander Erler mitfiebern“, war die Vorfreude bei Alina Greiderer groß. Die 29-Jährige ist in ihrer Heimatgemeinde Kössen - zumindest bei den Bewohnern, die Tennis spielen - der gefeierte Held. Die sympathische Unterländerin gewann nämlich beim „Krone“-Gewinnspiel einen Ausflug samt Anreise im Luxusreisebus für den ganzen Verein. Dass Lokalmatador Erler nach dem Sensationssieg in Runde eins in Mikael Ymer seinen Meister fand, trübte die gute Laune der Kössener aber nur kurz.