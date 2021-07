Wander-WM in Silberregion Karwendel rückt näher

Unterdessen wurde das Rahmenprogramm der Internationalen Wanderwoche um zwei Punkte reicher. Die 2. Tiroler Honigtage (24. bis 25. 9.) und der Almabtrieb in Schwaz (24. 9.) finden am Wochenende der Wander-WM statt. So lässt sich nach der Wanderung einerseits ein Ausflug in die Welt der Bienen und Bienenprodukte unternehmen, andererseits der traditionsvolle Marsch der Tiere in die Stadt bewundern.