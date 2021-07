Salzburger Floriani halfen in Oberösterreich aus

Ortsfeuerwehrkommandant von Lamprechtshausen. Unter der Woche waren Knoll und seine Feuerwehrmänner oft in Mittersill im Einsatz. Insgesamt mussten die freiwilligen Feuerwehren in der Nacht von Montag auf Dienstag in Salzburg 20 mal ausrücken. Größere Schäden gab es nicht. Für einige Stunden war allerdings die Zugstrecke Salzburg-München gesperrt. Mehrere umgestürzte Bäume hatten die Oberleitung blockiert. In den frühen Dienstagmorgenstunden gab die Deutsche Bahn die Strecke aber wieder frei.