Volksbank will Teile ihrer Zentrale verkaufen

Banker „brauchen nicht mehr so viel Platz“

Die 150 Mitarbeiter arbeiten künftig im 2007 errichteten Haus D – erst kürzlich übersiedelten 40 Banker aus den Bauteilen B und C. Haus A wird bereits seit Jahren auch an die Ergo- und DAS-Versicherung vermietet. „Wir haben die Pandemie genutzt, um Prozesse zu vereinfachen, die Digitalisierung voranzutreiben und unbenutzte Räume in Arbeitsplätze umzufunktionieren“, so Zeller. Man brauche den Platz so nicht mehr.