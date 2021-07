Bau-Boom: 5 Fragen an südsteirische Gemeindechefs

FRAGE 1: Verspüren Sie mehr Druck durch Investoren von außerhalb der Südsteiermark?



Reinhold Elsnig, ÖVP-Vizebgm. Leutschach: Ja, absolut. Und nicht nur von Investoren, auch von Privaten aus dem In- und Ausland, die Liegenschaften aufkaufen wollen. Der Preis ist dabei nebensächlich.



Karl Wratschko, ÖVP-Bgm. Gamlitz: Die Anfragen um Bauland sind sicher gestiegen, auch für Hotels. Wenn wir touristisch mithalten wollen, brauchen wir eine gewisse Bettenanzahl. Aber: Auf die Qualität kommt es an.



Reinhold Höflechner, ÖVP-Bgm. Strass: Nein. Bei uns ist auch nichts Größeres geplant in nächster Zeit, lediglich kleinere Projekte von Einheimischen. Was die Zukunft bringt kann man jetzt natürlich nicht sagen.



Johannes Zweytick, ÖVP-Vizebgm. Ehrenhausen: Kein Kommentar - „Alles Blödsinn“, meint Herr Zweytick zum Thema. Wir meinen, dass ein Ortschef die Anliegen „seiner“ Leute nicht so leichtfertig abtun sollte (Anm. der Red.)