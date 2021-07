Bei Sturm heißt es jetzt: Iss was Gscheit’s!

Sturms Trainingszentrum gestern Vormittag. Während Christian Ilzer mit seinen Mannen in der Kabine noch das Salzburg-Spiel „seziert“, laufen in der Kantinenküche bei Daniel Oswald und Georg Sturm die Vorbereitungen für das Mittagessen längst auf Hochtouren. Auf den Tisch kommt das perfekte Essen für die Profis. Dafür sorgt seit dieser Saison die Ernährungswissenschaftlerin Jasmin Rohrer. „Ich stimme mich mit den beiden ab, gebe einen Plan vor“, sagt die Kärntnerin, die auch Einzelgespräche mit den Spielern führt. „Wenn sie privat unterwegs sind, senden sie mir auch Fotos vom Essen und fragen, ob das ernährungstechnisch passt. Die Spieler nehmen das gut an“, sagt Rohrer, die - sofern es gewünscht wird - mit den Sturm-Stars einkaufen geht.



Kein VIP-Essen mehr

Der Duft von gegrilltem Hühnchen steigt einem in die Nase, der letzte Rest vom Frühstücksbuffet wartet noch auf hungrige Mäuler. Denn nicht bloß zu Mittag heißt’s: Iss was Gscheit’s! Oswald: „Ab acht Uhr gibt’s ein Buffet mit Obst, Müsli, Smoothies und dergleichen.“