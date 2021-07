„Jedermann ist der Faschingsprinz von Salzburg“

„Bis auf zwei haben wir alle lebenden Schauspieler im Film, die seit der Ära Simonischek die Jedermänner und Buhlschaften gespielt haben, inklusive der aktuellen Besetzung. Alles was Rang und Namen hat - von Senta Berger über Sophie von Kessel bis zu Brigitte Hobmeier bzw. von Klaus Maria Brandauer über Cornelius Obonya bis zu Tobias Moretti. Größen wie Curd Jürgens und Maximilian Schell sind ja leider nicht mehr unter uns“, beschreibt Regisseur Hannes M. Schalle das Spektrum seiner ca. 50-minütigen TV-Dokumentation, an der er schon viele Jahre lang arbeitet: „Seit etwa acht Jahren haben wir stets mit mehreren Kameras mitgefilmt, oft mit anderen Einstellungen als für normale Fernsehübertragungen. In Summe begleite ich die Festspiele filmisch schon seit Mortier, das sind bis heute rund 5000 Stunden Filmmaterial.“