Tennis-Ass Neumayer ist in der Elite angekommen

"Ich kann es kaum fassen. Es fühlt sich unglaublich an, das ist einfach nur geil.“ Tennis-Ass Lukas Neumayer fehlten nach der erfolgreichen Qualifikation für den Hauptbewerb beim ATP-Turnier in Kitzbühel beinahe die Worte. Erstmals überhaupt startete der 18-Jährige dank einer Wildcard auf der höchsten Ebene im Tennis und rückt dank zweier Siege in der Quali in die Top-800 der Welt vor. Am Sonntag stand dem Radstädter im entscheidenden Spiel Ex-STC-Akteur Lukas Rosol gegenüber. Der 36-jährige Tscheche, der vor einigen Jahren Legende Rafael Nadal in Wimbledon bezwingen konnte, ging als großer Favorit in das Generationenduell. Doch Neumayer hielt von Beginn an gut mit und sicherte sich Durchgang eins mit 6:4.