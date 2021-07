5.248 Menschen gingen zur Impfung ohne Anmeldung

Am Wochenende sind in der Steiermark an insgesamt 15 Impfstraßen 5.248 Personen immunisiert worden. Bei der Aktion, die sich speziell an Jugendliche richtete, war keine Anmeldung nötig. 54 Prozent bekamen das Vakzin von Biontech/Pfizer, der Rest wurde mit dem Serum von Johnson & Johnson behandelt, teilte das Land Steiermark am Sonntag mit.