100 Jahre Kampf im Sinne der Gerechtigkeit

Saal in Hofburg freigemacht

„Begonnen hat alles im Mai 1921 – und zwar in der Innsbrucker Hofburg. Dort war die erste Station“, schildert Niederwieser. NR Wilhelm Scheibein war der erste Präsident der AK Tirol. „Es war für ihn gar nicht so einfach, ein Büro für die AK zu finden. Er bekam dann aber ausgerechnet vom damaligen Landeshauptmann Josef Schraffl, dem Gründer des Bauernbundes, Schützenhilfe. Er hat ein Machtwort gesprochen und einen kleinen Saal in der damals ramponierten Hofburg freigemacht“, weiß NR a. D. Erwin Niederwieser.