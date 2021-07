Impfbus stoppt wenig in Salzburger Bezirken

Injiziert wird dabei der Einmal-Impfstoff von Johnson und Johnson, um die Immunisierung bei möglichst vielen Personen mit einem Stich abschließen zu können. Was dabei auffällt: Der Tourenplan des Busses ist recht ungleich auf die Salzburger Bezirke aufgeteilt. So ist er unzählige Male in der Stadt Salzburg unterwegs – so zum Beispiel gestern in Lehen (die „Krone“ hat berichtet) oder heute von 9 bis 16 Uhr am Max-Reinhard-Platz im Rahmen der Salzburger Festspiele. Auch vor dem Kongresshaus werden regelmäßig Bus-Stopps angeboten. Hundert Dosen können pro Station verimpft werden.