Altbauer wollte Brand erst selbst bekämpfen

Noch ist weiter unklar, warum die Fürthermoar Alm in Kaprun in Flammen aufging. Die bei Wanderern beliebte Almhütte brannte komplett nieder – selbst am Tag nach dem Unglück war die Feuerwehr noch im Einsatz. Der Altbauer verhinderte mit seinem geistesgegenwärtigen Handeln wohl eine noch größere Tragödie. . .