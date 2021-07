Bergrettung musste zwei Verletzte bergen

Frau mit Beinverletzung in LKH eingeliefert

Ziemlich genau zur selben Zeit rutschte eine 49-jährige Grazerin oberhalb der Staumauer Hierzmannsperre am Wanderweg aus und verletzte sich bei dem Sturz am Bein. Bergretter der Ortsstellen Voitsberg und Köflach versorgten die Verletzte und bargen sie aus dem Gelände. Per Rettungswagen wurde sie ins LKH Graz eingeliefert.