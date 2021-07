Wie gut funktioniert 3G-Regel wirklich?

Ein Corona-Cluster jagt in Salzburg den nächsten: Zuerst in Gastro-Betrieben im Pinzgau, Pongau und der Stadt. Nun ist auch die Kulturszene – genauer die Salzburger Festspiele – betroffen. So war unter den Gästen bei der Jedermann-Premiere ein Covid-Positiver (die „Krone“ hat berichtet). Die Behörden arbeiten gerade an der Kontaktpersonennachverfolgung – betroffen sind Personen aus den Nachbarländern und aus Salzburg. Bei allen wurde ein PCR-Test abgenommen, die Ergebnisse sind noch ausständig. Auch bei den Gastro-Clustern rechnet die Behörde noch mit weiteren Fällen. Was auffällt: Der betreffende Gast bei den Festspielen war bereits vollimmunisiert, auch bei den vorherigen Fällen in der Gastronomie wurde betont, dass die 3G-Regel eingehalten wurde.