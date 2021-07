Aufruf für Besucher der „Onyx Bar“ in Wörgl

Nachdem seit Montagabend im Nachhinein ein positives Coronavirus-Testergebnis für eine Person aus dem Bezirk Kufstein vorliegt, die sich laut den behördlichen Erhebungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in dem Lokal ONYX Bar in Wörgl, Bahnhofstraße 8a, aufgehalten hat, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf.