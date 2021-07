Weitere Impftermine ohne Anmeldung in Tirol

Das Land Tirol baut das niederschwellige Angebot für Erst- und Zweitimpfungen aus und setzt dabei weiter auf Aktionen ohne Anmeldung: Am Dienstag wurden über das gesamte Land verteilt Termine in den öffentlichen Impfstraßen für Freitag, Samstag und Sonntag dieser Woche sowie für die kommende Woche, vor allem am 30. Juli, bekanntgegeben. Indes waren im Bundesland 65 Prozent der Impfberechtigten mindestens einmal geimpft, rund 50,8 Prozent sind bereits vollimmunisiert.