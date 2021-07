Rohrbruch: Produktion bei Sappi steht still

Wegen eines Rohrbruchs steht steht die Produktion im Sappi-Werk in Gratkorn seit Montagnachmittag still. Befürchtungen der Anrainer, auch sie könnten betroffen sein, können ausgeschlossen werden. Es handelt sich um ein „innerbetriebliches Problem“, so Geschäftsführer Max Oberhumer zur „Krone“.