„Zu westlich“: Via Handy zwei Landsfrauen bedroht

„Habe nicht gewusst, was er vorhat“

Der mutmaßliche Anrufer ist inzwischen untergetaucht - vermutlich in Tschetschenien. Der Besitzer des Handys, von dem aus der Drohanruf erfolgt ist, stand am Dienstag im Straflandesgericht vor Richter Helmut Wlasak. Der mehrfach vorbestrafte (Diebstähle, Betrug) und derzeit inhaftierte Tschetschene will vom Zweck des Anrufs nichts gewusst haben: „Ich habe ihm mein Handy gegeben - aber nicht gewusst, was er vorhat“, sagte der 38-Jährige, freundlich und ruhig. Er beteuerte immer wieder: „Mit Gewalt habe ich nichts zu tun, ich schwöre es!“