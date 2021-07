Multitalent für die olympischen Spiele gerüstet

Was beim Debüt unter den fünf Ringen gelingen soll? „Aufgrund der schwierigen klimatischen Verhältnisse ist’s extrem schwer, sich Platzierungen oder Zielzeiten vorzunehmen. Ich möchte einfach topfit an den Start gehen!“, meint Herzog bescheiden. Dafür wurde in St. Moritz im Trainingslager seit Mai geschuftet. Dass es Geisterspiele werden, trübt seine Vorfreude kaum: „Ich hab’ so lange darauf hingearbeitet, Zehntausende Stunden investiert. Wir sollten froh sein, dass es überhaupt Spiele gibt“, ist Herzog ehrlich.