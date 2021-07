Cobra rückte wegen bewaffneten Mann an

In der Nacht auf Sonntag musste das Polizei-Einsatzkommando Cobra nach Salzburg-Liefering ausrücken. Ein Mann hatte via Notruf angekündigt, jemanden zu erschießen. Beim Eintreffen des Kommandos stellte sich der 48-Jährige zunächst. Wenig später griff er aber erneut zur Waffe. Dann legte er diese doch wieder ab und die Beamten nahmen den Salzburger fest. Dabei widersetze er sich und verletzte drei Polizisten. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.