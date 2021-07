Klick auf Link kam 38-Jährigen teuer zu stehen

Am vergangegen Freitag erhielt der 38-Jährige mehrmals SMS auf sein Diensthandy. In den Nachrichten war zu lesen, dass der Mann eine Voicemail erhalten habe - also eine Nachricht auf seiner Mobilbox. Um diese Voicemail öffnen zu können, müsse er auf den angegebenen Link klicken. Zuerst hielt der Einheimische der Versuchung stand, doch dann klickte er doch auf den Link.